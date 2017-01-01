«Амкар» улетел на сборы в Белек

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Фото: ФК «Амкар»

Сегодня, 11 января, часть футболистов основного состава «Амкара» вылетели из пермского аэропорта на свой первый сбор в турецкий Белек.

«Амкаровские» легионеры отправились в Турцию из Москвы, и чуть позже присоединятся к своим товарищам. Уже сегодня вечером планируется провести первую тренировку, а с 12 января предусматриваются двухразовые ежедневные занятия.

Как сообщили в пресс-службе ФК «Амкар», на нынешнем сборе будут работать 30 футболистов, в том числе пропускавшие концовку осени из-за различных повреждений защитник Михаил Сиваков, полузащитники Александр Рязанцев и Сергей Баланович. Кроме того, к команде присоединился восстановившийся после операции нападающий Алексей Гасилин. Тренерский штаб привлёк к сбору пятерых футболистов, выступавших в первой части сезона за молодёжный состав: вратаря Егора Седова, защитников Василия Алейникова и Рустама Вазитдинова, полузащитника Вадима Чухланцева и нападающего Антона Гооге.

В списке также: вратари — Артур Нигматуллин, Дмитрий Хомич и Денис Вамбольт; защитники — Дмитрий Белоруков, Петар Занев, Секу Конде, Брайн Идову, Александр Милькович, Николай Зайцев; полузащитники — Януш Гол, Павел Комолов, Алихан Шаваев, Михаил Костюков, Иван Мельников, Михаил Гащенков, Фелисио Браун Форбс, Фегор Огуде, Саид Эззатоллахи; нападающие — Дарко Бодул, Станислав Прокофьев и Александр Салугин.

Первую половину сбора, согласно тренерским планам, посвятят «физике», на вторую придутся три контрольных встречи: 24 января «Амкар» сыграет с польской «Короной», 27 января — с болгарским «Берое» и, наконец, 31 января, перед отъездом домой, — с белградской «Црвена Звездой». Отметим, что «Црвена Звезда» является участником нынешней стадии плей-офф Лиги Европы.