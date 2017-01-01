Рост международных вылетов из аэропорта «Пермь» составил 80%

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Фото: Константин Долгановский

По итогам 2017 года в международном аэропорту «Пермь» авиакомпаниями было выполнено 7 тыс. 461 самолетовылет, что на 4,1% больше показателя 2016 года, из них 6 тыс. 904 внутренних (рост составил 0,66%) и 557 международных (рост — 80,84%).

Всего за 2017 год было обслужено 1,338 млн человек, что на 19,02% выше показателя 2016 года, сообщает пресс-служба аэропорта.

При этом пассажиропоток внутренних линий составил 1,125 млн человек (рост на 9,75% к 2016 году), а самыми востребованными внутренними направлениями стали Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Симферополь и Казань.

Международными рейсами за 2017 год воспользовались 213 тыс. человек, что на 114,81% больше аналогичного показателя прошлого года. Популярные международные направления среди пассажиров аэропорта «Пермь» — Анталья (рейс возобновлён с 13 сентября 2016 года), Гоа, Ларнака, Нячанг и Дубай (в 2016 году рейс не выполнялся).