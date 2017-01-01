Крупнейшее рейтинговое агентство России подтвердило надёжность краевой Микрофинансовой компании

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Микрофинансовая организация предпринимательского финансирования Пермского края впервые получила оценку по национальной шкале — методологии, установленной Банком России. Рейтинговое агентство RAEX присвоили ей рейтинг на уровне ruBBB+, прогноз стабильный.

На формирование положительной рейтинговой оценки повлияли периодические вливания средств учредителями и федеральными органами власти в капитал организации, высокий уровень достаточности собственных средств и низкая доля микрозаймов с просроченными платежами. Также поддержку рейтингу оказывают высокие показатели обеспеченности выданных микрозаймов, эффективность деятельности организации, надежность денег, размещённых на расчётных счетах, и отсутствие валютного риска.

Как отметила директор АО «Микрофинансовая компания Пермского края» Любовь Кузнецова, присвоение рейтинговой оценки крупнейшим независимым рейтинговым агентством России «Эксперт РА» подтверждает стабильность внутренних бизнес-процессов, а также финансовую устойчивость и надежность компании, а то есть говорит о безопасности предпринимателей — потребителей финансовых услуг.

Микрофинансовая организация предпринимательского финансирования Пермского края создана в 2006 году и занимается выдачей микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства. Единственным учредителем компании является краевой Минпромторг.

Источник — пресс-служба администрации губернатора Пермского края