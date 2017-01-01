В Пермском городском архиве открыт доступ к новым материалам

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С января 2018 года в читальном зале МБУ «Архив города Перми» открыт доступ к документам из личных фондов одного из старейших пермских фотографов Матвея Кузнецова и выдающегося театрального деятеля, режиссёра и педагога Льва Футлика.

В 2017 году была проведена работа по описанию документов и их научно-технической обработке, после согласования описей в Агентстве по делам архивов Пермского края документы поступили на государственный учёт, сообщают в пресс-службе администрации Перми.

На данный момент в открытом доступе находятся пять фотоальбомов по истории города из личного фонда Матвея Кузнецова, переданных его родственниками. Это фотографии 1911-1981 годов моторостроительного завода №19 (ныне АО «ОДК-Пермские моторы»), Дворца культуры им. Сталина (ныне ДК им. Солдатова), детского сада завода №19, Пермского художественного техникума и фотоателье, которым руководил Матвей Кузнецов.

Из личного фонда Льва Футлика стали доступны такие документы как поздравительные открытки режиссёра, его рукописи, письма, семейные фотографии, статьи по истории Пермского театра юного зрителя, рабочие материалы театра и фотографии со спектаклей.

Кроме того, в настоящее время специалисты Пермского городского архива заканчивают обработку документов Вячеслава Реймерса (уникальная коллекция фотографий Перми 1951-1978 годов), краеведа Бориса Субботина и архивной коллекции документов участников локальных войн. Доступ к материалам в читальном зале городского архива будет открыт во втором полугодии 2018 года.

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