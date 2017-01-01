В Перми пройдет всероссийская акция против притравочных станций

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Инициаторы акции — организация защиты прав животных «За защиту зверей» и Альянс защитников животных.

Организаторы пикета сообщают, что в канун Нового года Правительство РФ и Совет Федерации выпустили новую редакцию Красной книги, из которой были исключены исчезающие виды животных, и отклонили законопроект о бесконтактных притравочных станциях, принятый в трех чтениях Государственной Думой.

«Пермь — единственный город в стране, где охотники вышли на митинг за притравочные станции в начале этого года. Просто немыслимо, что такой варварский способ ведения бизнеса может вообще существовать в современном мире! Притравочные станции — это специально созданные негодные для нормальной жизни условия, где собаки якобы «в целях обучения» разрывают на части живых детенышей зверей», — говорит организатор акции Галина Море.



Также, по словам зоозащитников, Министерство природных ресурсов и экологии РФ под давлением охотничьего лобби не стало включать в Красную книгу исчезающие виды, на которых настаивали ученые. В частности, под защиту не попали перевязка, плотоядная косатка, гималайский медведь, северный олень, серый гусь и другие виды диких животных.

Согласованный с администрацией пикет против притравочных станций и в защиту Красной книги состоится 14 января в 14.00 в Саду камней (ориентир — большая деревянная буква П).

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