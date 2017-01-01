Создание Чусовского городского округа откладывается из-за риска потери статус ТОСЭРа В России ещё нет практики преобразования городов со статусом территории опережающего развития в городской округ

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Чусовой и Чусовской район не станут в этом году объединять в городской округ, так как потом ему, возможно, придётся заново проходить процедуру получения статуса территории опережающего развития.

Как сообщил «Новому компаньону» политтехнолог Олег Борисенко, объединение города и района должно было произойти ещё в 2016 году — для этого специально синхронизировали сроки выборов в представительные органы. Но процесс так и не запустили. В этом году планировалось, что Чусовской район точно также как Краснокамский и Чайковский подключится к «гонке объединений» муниципалитетов, но возникли юридические сложности.

Статус ТОСЭР предоставлен в рамках городского поселения. В случае преобразования в городской округ не до конца понятно, что произойдёт: эта территория расширяется в рамках городского округа или теряется статус ТОСЭРа. По словам Олега Борисенко, этот вопрос был задан в администрацию губернатора, те в свою очередь, сделали запрос в федеральное Министерство регионального развития. Но полученный ответ, был непонятным и неоднозначным. Поэтому процесс объединения затормозили.

«В Земском собрании и Городской думе готовы хоть завтра принять необходимые решения. Они создали даже рабочую группу. Но сказать «всё, стартуем» пока не могут, так как объединение и статус ТОСЭР — несопоставимые вещи. Территории опережающего развития — это не массовое явление, и пока нет юридической практики преобразования поселений с таким статусом. Конечно, там были предварительные консультации. В Москве говорили: «Ребята, статус вы не потеряете, просто он будет действовать в рамках границ города». Но ведь границы города будут уже другие. Кроме того, нет нормативных документов, которые подтверждают эти слова. Нужна конкретная бумага из Москвы, в которой им прогарантируют, что статус ТОСЭРа Чусовой не потеряет. Тогда вопросов не будет», — пояснил политтехнолог.

В администрации Чусовского района изданию сообщили, что по планам объединение района и города в городской округ планируется до 2021года.

Напомним, Чусовой получил статус ТОСЭР 23 марта 2017 года. Он даёт бизнесу, создающему в моногороде новые рабочие места, возможность стать резидентом и получить налоговые льготы и ощутимо снизить тарифы страховых взносов. Пермскому краю статус ТОСЭР может помочь повысить свою инвестиционную привлекательность и конкурентоспособность по отношению к другим регионам страны. В списке резидентов ТОСЭР «Чусовой» уже значатся четыре компании: ООО «Чусовской завод по восстановлению труб», ООО «Белый камень», ООО «Фабио-Рус» и ООО «Стройсервис».