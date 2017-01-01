По распоряжению Владимира Путина «Росток» отреставрируют за 15,6 млн рублей

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Средства на реставрацию здания краевого центра дополнительного образования «Росток» выделены из резервного фонда президента РФ. Заявка на реконструкцию объекта культурного наследия регионального значения была составлена по инициативе губернатора Пермского края Максима Решетникова.

Напомним, здание на углу улиц Осинской и Петропавловской было построено в 1910 году. До революции в нём располагался магазин и дом купцов — братьев Ижболдиных, в настоящее время — государственное автономное учреждение дополнительного образования «Краевой центр художественного образования «Росток».

Решение о необходимости приведения здания в нормативное состояние было принято в 2016 году. На проведение ремонтных работ в 2016-2017 годах из краевого бюджета было направлено более 4 млн. руб. За счет этих средств были организованы комфортные условия для пребывания маломобильных групп населения.

Как пояснила директор центра Елена Семакина, в 2018 году будет реконструирован фасад исторического здания. Она рассказала также, что в настоящее время формируется дорожная карта и составляется подробный план необходимых работ, после чего состоится конкурсный отбор подрядчика. Сами же работы начнутся только после установления на улице положительной температуры.

«В учреждении проводятся занятия и конкурсы по народной хореографии, театральному искусству, изобразительному творчеству и другим направлениям дополнительного образования. Это методический и ресурсный центр для художественного образования, а также координационный центр по работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Поэтому учреждение по-настоящему достойно красивого и комфортного здания», — отметила министр образования и науки Прикамья Раиса Кассина.

В пресс-службе администрации губернатора Пермского края сообщают, что на курсах, мастер-классах, тренингах, семинарах, стажировках в «Ростке» ежегодно повышают квалификацию более 1000 педагогов края. Услуги дополнительного образования в нем получают более 800 одарённых детей Прикамья. Творческие коллективы центра имеют звания «народный» или «образцовый» и являются многократными лауреатами российских и международных конкурсов.