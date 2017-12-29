Обзор пермской городской газеты «Пятница» от 12 января

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Новогодний калейдоскоп. Прошедшие праздники запомнятся пермякам яркими событиями и встречами. Городские мероприятия в новогоднюю ночь на эспланаде посетили около 60 тыс. человек, а рождественские 7 января — 35 тыс. Праздничные программы можно было посетить во всех районах Перми, а также на набережной Камы.

«Щелкунчик» обрёл русскую почву. Новой постановкой в Перми почтили 125-летие национального достояния.

Электронная карта школьника. Новые технологии используются как средства безналичной оплаты и идентификации, так и в качестве проездного и библиотечного формуляра.

К морозам готовы. Пермские коммунальные службы готовятся к резкому похолоданию.

В царстве кукол. Пермяков приглашают заглянуть в «Волшебный шкаф».

«Банк идей» для ваших городов. Проект «Городская среда» партии «Единая Россия» запускает новый конкурс «Идеи, преображающие города».

Газета «Пятница» выходит тиражом 110-150 тыс. экземпляров и распространяется бесплатно.

Уважаемые читатели! В Интернет-сети газету «Пятница» можно найти на сайте friday.perm.ru и в социальной сети «ВКонтакте».

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