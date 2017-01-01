Вопрос преобразования Краснокамского района в городской округ обсудили на публичных слушаниях

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Фото: Константин Долгановский

Сегодня, 10 января, в здании администрации Краснокамского района и Земского собрания прошли публичные слушания по вопросу преобразования муниципалитета в городской округ.

Как стало известно «Новому Компаньону», зал был заполнен до отказа. В результате на слушаниях было принято единогласное решение поддержать объединительный процесс.

Отметим, завтра публичные слушания по аналогичному вопросу также пройдут в Чайковском районе.