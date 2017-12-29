Фракция «Единой России» определила приоритеты весенней сессии Одна из первоочередных задач — безопасность детей во время летнего оздоровительного отдыха

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Фото: er-duma.ru

Депутаты фракции «Единой России» в ходе весенней сессии Государственной думы сосредоточатся на законопроектах, направленных на исполнение Послания президента РФ, проектах в рамках Десятилетия детства, защите граждан-участников долевого строительства и совершенствовании работы Фонда по защите прав вкладчиков, а также других социально направленных инициативах. Об этом сегодня, 10 января, заявил заместитель председателя Госдумы, руководитель фракции «Единой России» Сергей Неверов в преддверии пленарного заседания.

«Депутаты фракции «Единой России» до Нового года провели большое количество мероприятий, встреч в регионах. Мы посоветовались со своими избирателями, определили приоритеты, с которыми мы будем выступать в ходе сессии. Повестка весенней сессии будет насыщенной», — подчеркнул Неверов.

Он отметил, что Новый год положил начало Десятилетию детства. В 2017 году депутаты поддержали и приняли ряд инициатив президента РФ, направленных на продление действия программы материнского капитала, на поддержку семей с детьми. В этой сессии работа в данном направлении продолжится.

«Одна из первоочередных задач — принятие законопроекта, который должен обеспечить безопасность детей во время летнего оздоровительного отдыха. Поправками мы прописываем обязанность ведения реестра мест отдыха и туристических маршрутов, чтобы родители заранее могли ознакомиться и посмотреть, что это за маршрут и что это за места отдыха. Эта обязанность возлагается на органы региональной исполнительной власти. Обязательно должно быть отведено место отзывам и публикациям по поводу этих мест отдыха от тех, кто уже там побывал, чтобы родители также могли ознакомиться с ними», — пояснил вице-спикер Госдумы.

В рамках этого же направления депутаты будут работать вместе с правительством РФ над решением вопроса снижения процентов по ипотеке для молодых семей, у которых появляются дети.

Кроме того, продолжится работа над защитой участников долевого строительства, и в этой связи уже внесен ряд поправок. «Мы, конечно же, будем работать и над совершенствованием работы Фонда по защите прав вкладчиков, включая направление финансового контроля за застройщиком вплоть до приостановки его работы», — сказал Неверов. Он добавил, что будет идти совершенствование информационной системы в сфере долевого строительства, чтобы обеспечить возможность коммуникаций и застройщика, и гражданина, который участвует в долевом строительстве, а также контролирующих органов.

Неверов также сообщил, что в ходе весенней сессии парламентарии пригласят министра сельского хозяйства на правительственный час, где зададут вопросы от аграриев в рамках подготовки посевной. «Также в весеннюю сессию мы заслушаем отчет правительства, к которому мы подготовим свои вопросы», — сообщил руководитель фракции «Единой России».

Со своей стороны, первый заместитель руководителя фракции «Единой России» Андрей Исаев подробнее остановился на законопроектах, которые вошли в число приоритетных для фракции и во внеочередном порядке должны быть рассмотрены в течение сессии. По словам депутата, все они носят ярко выраженный социальный характер.

Один из законопроектов, который касается вопросов защиты участников долевого строительства, расширяет полномочия Фонда защиты участников долевого строительства, предоставляет этому фонду контрольные функции. Он закрепляет функции контроля за долевым строительством только за органом исполнительной власти. Кандидатура руководителя этого органа исполнительной власти будет согласовываться с соответствующим профильным министерством РФ. Этот закон, по словам Исаева, обеспечивает солидарную ответственность всех собственников или бенефициаров жилищного строительства и позволит избежать ситуации, когда ответственность за нарушения несет формальный застройщик, а фактический владелец средств уходит от ответственности.

Другим законом устанавливается административная ответственность должностных лиц за выдачу необоснованных разрешений на долевое строительство или публикацию неполной информации о тех или иных объектах долевого строительства. Автором обоих законопроектов является, в том числе, председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Говоря о законопроекте о защите прав детей в ходе детской оздоровительной кампании, Исаев подчеркнул, что документом устанавливается новая форма общественного контроля — обязательная публикация отзывов родителей. Соответствующая обязанность возлагается на органы исполнительной власти субъекта Федерации, в этом случае данные публикации должны быть обезличены, для того чтобы защитить персональные данные и личные интересы людей.

Четвертый законопроект касается защиты прав тех людей, которые получают жилищные субсидии. «На сегодняшний день право на получение таких субсидий имеют только те граждане, которые доказали отсутствие у них задолженности по оплате жилья. То есть бремя доказывания лежит на людях. Нашим законопроектом бремя доказывания переносится на органы власти. Человек, имеющий право на получение жилищной субсидии, получает ее в обязательном порядке. И только в том случае, если органы власти располагают решением суда о наличии задолженности, в субсидии человеку будет отказано», — указал Исаев.

Первый вице-спикер нижней палаты парламента Александр Жуков рассказал, что в целом приоритеты Госдумы формируют 139 законопроектов. «Естественно, что среди приоритетов — законопроекты, подготовленные во исполнение Послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. В прошлом году мы практически на 100% выполнили этот план. Но есть целый ряд законов, которые перешли на 2018 год: они либо приняты уже в первом чтении, либо находятся на рассмотрении у комитетов. Всего у нас 23 таких законопроекта», — заявил он.

По словам Жукова, депутатам также предстоит завершить работу над законопроектом о регулировании сферы добровольчества и волонтерства. Довольно много поправок предстоит принять в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), а также рассмотреть ряд законодательных инициатив, которые относятся к налоговой сфере.

Кроме того, депутаты ждут внесения правительством РФ нового Таможенного кодекса, который должен был вступить в силу уже 1 января 2018 года, однако процесс затянулся. «Думаю, в течение весенней сессии он будет внесен и станет также одним из важнейших законопроектов», — резюмировал Жуков.

Источник — региональный исполнительный комитет партии «Единая Россия» Пермского края.



