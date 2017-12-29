В Фестивальном доме открылась выставка пермских художников

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Сегодня, 10 января, в Фестивальном доме на городской эспланаде открылась новогодняя выставка работ живописцев Варужана Акопяна и Альберта Турбина «Родной край глазами пермских художников».

Картины живописцев выставляются во многих регионах страны, ценятся как музеями, так и частными коллекционерами, сообщает пресс-служба администрации губернатора Пермского края.

Выставка будет работать до 16 января 2018 года включительно. Вход свободный.

Справка:

Варужан Акопян — выпускник Ереванского художественного училища имени художника Фаноса Терлемезяна, факультет живописи. По профессии — художник-живописец, преподаватель. Ему преподавал народный художник АрмССР и член Союза художников, заслуженный деятель искусств Армении Самвел Петросян. Варужан Акопян принимал участие в республиканских, городских и частных выставках, представлял свои картины на выставке «Городской пейзаж 2017». Также участвовал в акции «Ночь искусств» и выставке «Осенний вернисаж», организованных Пермским домом народного творчества «Губерния».

Альберт Турбин — главный художник Пермского художественного фонда. Доцент кафедры архитектуры Уральского Филиала Российской Академии живописи, ваяния и зодчества. Закончил Орловский государственный педагогический институт художественно-графического факультета. Участник краевых, международных, зональных, всесоюзных выставок.