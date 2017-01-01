Пермяк показал лучший результат в беге за последние 20 лет в России

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В Екатеринбурге прошли соревнования по лёгкой атлетике «Рождественские старты 2018».

В беге на 3000 м лучший результат в России за последние 20 лет и второй в истории страны показал пермяк Владимир Никитин — 7 минут и 42,82 секунды. В беге на 1000 м также победил житель краевой столицы. Константин Холмогоров преодолел дистанцию за 2 минуты и 22.22 секунды.

Всего в турнире приняли участие 200 спортсменов из 40 городов страны, разыграно 12 комплектов медалей.

Источник — пресс-служба администрации губернатора Пермского края