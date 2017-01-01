В Соликамске главбуха библиотечной системы обвиняют в хищении 6,6 млн рублей

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По версии следствия, женщина каждый месяц в течение пяти лет незаконно начисляла к своей заработной плате различные надбавки, включая необоснованно завышенные премии и отпускные.

Суммы начислений составляли от 10 до 100 тыс. руб. Эти деньги главный бухгалтер муниципальной библиотечной системы Соликамска тратила на личные нужды, в том числе на погашение многочисленных кредитов.

Как сообщает пресс-служба краевого ГУ МВД, за пять лет трудовой деятельности женщина похитила более 6,6 млн руб. бюджетных средств. Теперь её обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Уголовное дело направлено в суд.

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