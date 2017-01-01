Биатлонистка из Прикамья вошла в сборную России

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Фото: vk.com/club38750913

В состав сборной России по биатлону на индивидуальные гонки в рамках этапа Кубка мира в немецком Рупольдинге вошла воспитанница соликамской школы лыжных гонок Ирина Услугина.

В женской гонке от российской команды также примут участие Ульяна Кайшева, Татьяна Акимова, Дарья Виролайнен и Виктория Сливко .

Отметим, 29-летняя Ирина Услугина является двукратным бронзовым призёром чемпионата России 2017 года в спринте и гонке преследования, победительницей в индивидуальной гонке. Кроме того, в декабре 2016 года на этапе Кубка России в Чайковском биатлонистка из Соликамска выиграла спринт и стала третьей в индивидуальной гонке, получив право принять участие в чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене, где в спринте показала лучший результат российской команды — 15-е место.