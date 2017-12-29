Пермский инвестор Дмитрий Сутормин занял шестое место в федеральном рейтинге бизнес-ангелов Firrma по заказу РВК в партнёрстве с Национальной ассоциацией бизнес-ангелов и vc.ru составила рейтинг самых активных частных венчурных инвесторов в России

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В список вошли 22 бизнесмена, которые провели в 2017 году не менее двух венчурных сделок. Кроме того, чтобы участник попал в рейтинг, нужно, чтобы хотя бы две сделки были подтверждены публично. При этом составители рейтинга бизнес-ангелов не включали в список предпринимателей, вкладывающих в собственные компании, биржевых инвесторов, а также меценатов и людей, поддерживающих проекты из альтруистических убеждений.

В тройку самых активных частных венчурных инвесторов России вошли Александр Румянцев (30 сделок), руководитель Национальной ассоциацией бизнес-ангелов Виталий Полехин (10 сделок) и сооснователь компании «СДС-Фудс» Сергей Дашков (10 сделок).

Шестое место получил основатель пермской компании «Сервер-Сервис» Дмитрий Сутормин. В 2017 году он совершил пять сделок, из них две подтверждены публично. Общий размер инвестиций составил $ 950 тыс., а средний чек — $ 250 тыс.

Как сообщил порталу vc.ru сам Дмитрий Сутормин, в сфере инвестиций начал прослеживаться новый серьёзный тренд — криптоэкономика.

«С одной стороны криптоэкономика подарила нам ICO. Хороший инструмент для проектов ранних стадий. Два моих портфельных проекта провели ICO в этом году. Наверное, их можно назвать успешными. Playkey собрали $10,5 млн, Lordmancer II — $1млн. С другой стороны, пузырь крипты высасывает инвестиционные деньги с традиционных рынков. И в 2018 году будут ещё большие сложности с привлечением инвесторов и денег в проекты», — отметил бизнесмен.

Отметим, рейтинг не может быть полностью объективным, так как не все сделки становятся публичными. Согласно отчёту Evaluation of EU Member State Business Angel Markets and Policies-2012, доля видимых рынку бизнес-ангелов в Европе составляет 4-100% от реального числа инвесторов. Поэтому составители рейтинга предлагают считать полученный список собранием «самых активных частных венчурных инвесторов в публичной сфере» и демонстрацией деятельных участников рынка.