В Перми могут появиться прямые авиарейсы до Еревана

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В Министерстве транспорта Пермского края подтвердили интерес к открытию рейса, но уточнили, что переговоры с авиакомпаниями не начаты, сообщает «КоммерсантЪ-Прикамье».

«Мы провели предварительный анализ, определили, что больше всего пересадок совершается для поездки в Ереван. Следовательно, целесообразно рассмотреть возможность открытия прямого рейса», — рассказали изданию в ведомстве.

Напомним, в 2017 году, по данным сервиса путешествий One Two Trip, Ереван стал самым популярным среди пермяков международным направлением. По данным «Ъ», за 9 месяцев 2017 года Ереван посетили около 5 тыс. пермяков, использовавших стыковочные рейсы через Екатеринбург и Москву.

В середине января минтранс региона проведет совещание с представителями заксобрания края, холдингом «Новапорт», владеющим контрольным пакетом акций пермского аэропорта, а также членами армянской диаспоры. Кроме того, встречи пройдут с рядом авиакомпаний, в том числе «Уральскими авиалиниями» и Nordwind Airlines. В министерстве отметили, что с представителями каждой авиакомпании встречи будут проходить отдельно. «Пока мы делаем «наброски», хотим узнать требования авиакомпаний и оценить свои возможности», — подчеркнули в минтрансе.

При этом эксперты «Ъ» уверены, что основной пассажиропоток на армянском направлении составят не туристы, а «местные, которые поедут в гости и будут возвращаться домой». Также представители туристической отрасли отметили, что рейсы в Грузию уже показали значительный интерес, возникнет он и к Армении, но начинать стоит с малых самолётов.