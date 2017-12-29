Регионам предложат повышать явку на выборах с помощью селфи Таким образом планируется привлечь к голосованию молодежь

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Фото: Константин Долгановский

Кремль подготовил для регионов рекомендации по повышению явки на выборах 2018 года. Среди них — проекты под названием «Большие семейные игры», «Фото на выборах» и школьные референдумы, сообщает РБК со ссылкой на свои источники. Регионы будут должны самостоятельно искать средства на организацию мероприятия и закупку призов.

Один из проектов предлагает участникам сделать селфи с избирательных участков, выложить их в соцсети и таким образом принять участие в конкурсе снимков, победители которого получат призы.

Кроме того, в день голосования пройдёт конкурс «Фото на выборах». Его цель, как пишет РБК, — «мобилизовать избирателей 18—39 лет», а также «создать позитивный фон и атмосферу праздника на участках».

До 15 января регионам предложено согласовать проведение конкурса в региональной избирательной комиссии, утвердить ответственного за реализацию мероприятия, найти организацию, от имени которой будет проводиться конкурс на территории субъекта РФ, и зарегистрировать официальный сайт конкурса. Каждый регион должен зарегистрировать свой домен, посвященный конкурсу.

Предполагается, что с 16 января по 25 февраля регионы утвердят положения о проведении конкурса, сделают официальное уведомление регионального избиркома о мероприятии, разработают медиаплан проекта и т. д.

С 26 февраля до дня голосования, крайизбиркому необходимо провести масштабную информационную кампанию, посвященную конкурсу: разместить сюжеты на телевидении (порядка шести сюжетов на двух-трех телеканалах), новости на радио (по 30 упоминаний в новостных блоках на пяти-шести радиостанциях), обеспечить публикации в печатных и интернет-СМИ (по три статьи на трех-четырех сайтах по 3 тыс. знаков с фото). Предлагается также провести флешмоб, посвященный конкурсу, продвигать его в социальных сетях.

Для популяризации конкурса планируется привлекать в качестве участников популярных актеров, музыкантов, спортсменов, политиков, блогеров, известных юмористов и участников КВН. В качестве призов, как ожидается, будут вручаться iPhone и iPad.

До 22 марта в регионах будет проходить голосование за лучшие снимки. 25 марта предполагается подвести итоги, до 1 апреля — наградить победителей.

Акция «Фото на выборах» уже проводилась в качестве пилотного проекта, направленного на повышение явки, на губернаторских выборах в Пермском крае. Тогда был официально запущен сайт golosovach.ru. Организатором мероприятия, согласно golosovach.ru, выступал Центр прикладных исследований и программ. Победителям конкурса тогда вручались iPhone7 — за первое место, iPad — за второе, часы Apple Watch — за третье.

Сергей Ильин, политический консультант:

— Попытка вовлечь достаточно пассивную часть избирателей к участию в выборах — это абсолютно правильно решение. Любые мобилизационные мероприятия дают результат. Я не берусь оценивать в процентном отношении, сколько это даст. Но то, что вовлекается аудитория от 18 до 40 лет — это абсолютно нормальные проекты. И самое главное, что они должны принести какие-то практические результаты. В частности, это касается изучения школьных проблем и т. д. А селфи? Ну, кому-то достанется iPad, а кому-то iPhone. Тоже хорошо.

Алексей Копысов, политолог:

— Избирательная комиссия Пермского края вместе с общественными организациями провела серьёзную работу по привлечению людей на участки на губернаторских выборах 2017 года. Тогда наши коллеги применили довольно широкий спектр новых методов, некоторые из которых весьма высоко оценили в Центризбиркоме.

Я думаю, что в этот году Избирательная комиссия, прежде всего, продолжит информировать население о выборах, потому что главная задача — сделать так, чтобы люди просто знали о них. Именно в рамках работы по информированию населения большая часть людей принимает решение идти на президентские выборы. То есть, в огромном количестве случаев это сознательный выбор человека.

Нужно отметить, что большую часть явки в этом году добавят федеральные телеканалы. И третья очень важная составляющая — это работа штабов кандидатов по привлечению на избирательные участки именно своих избирателей. Совершенно очевидно, что все кандидаты будут серьёзно работать в этом направлении. Из этих трёх составляющих сложится явка. Я думаю, что она будет гораздо выше, чем на губернаторских выборах.

Андрей Семёнов, доцент кафедры политических наук ПГНИУ, кандидат политических наук:

— В Пермском крае явка, если сравнивать со среднероссийскими показателями, традиционно ниже. Это связано с самыми разными факторами. Не потому что мы хуже или лучше, а потому что это особенности Пермского края. Это соответствующая культура. Например, у нас активно действуют наблюдатели, которые позволяют делать результаты более чистыми. По-другому работает краевая избирательная комиссия. И в этом плане наши результаты по явке чуть лучше отражают ситуацию, чем во многих других регионах России. В этом смысле, мне кажется, говорить о низкой или высокой явке не очень корректно, потому что она такая, какая есть.

Сравнивать явку в этом году с предыдущими выборами не очень корректно. Тут многое будет зависеть, например, от того, кто будет, в конце концов, на избирательном бюллетене. В прошлые президентские выборы шла мобилизация «За честные выборы», большая кампания зимы 2011-2012 года. С другой стороны, там не было кандидатов, кроме Михаила Прохорова, которые могли бы реально мобилизовать избирателей. В текущей кампании есть политические лидеры типа Алексея Навального, которые мобилизуют свою часть против этих выборов. Есть кандидаты, которые пытаются консолидировать протестную часть электората — например, Ксения Собчак. Она может выступить таким аналогом Прохорова. Коммунисты сменили тактику и вместо традиционного Геннадия Зюганова выдвинули Павла Грудинина, который, кажется, имеет какие-то шансы на то, чтобы продвинуться вперёд. И в этом смысле те группы избирателей, которые в 2012 году не были мобилизованы, сейчас вполне могут прийти, и явка может быть выше, чем на прошлых выборах. Но сказать, например, что-то в цифровом плане мне сложно.