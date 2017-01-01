Первым замруководителя следственного комитета в Прикамье назначен Алексей Сердюков

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Указом президента РФ на должность первого заместителя руководителя следственного управления СКР по Пермскому краю назначен полковник юстиции Алексей Сердюков.

Ранее Алексей Сердюков занимал должность старшего следователя по особо важным делам второго следственного отдела управления по расследованию особо важных дел о преступлениях против личности и общественной безопасности Главного следственного управления следственного комитета РФ.

Алексей Сердюков приступит к исполнению обязанностей с 15 января.