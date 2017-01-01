В Пермском крае не выплатили пенсии на 213 тыс. рублей

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Фото: Константин Долгановский

Прокуратура Пермского края провела проверку соблюдения Карьевским сельским поселением Ординского муниципального района пенсионного законодательства.

Прокуратура Ординского района установила, что муниципальным служащим с мая по ноябрь 2017 года не выплачивалась пенсия за выслугу лет. Сумма общей задолженности перед 11 работниками составила около 213 тыс. руб.

По материалам прокурорской проверки следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев, совершенная из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации).