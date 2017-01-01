В Чусовом прокуратура привлекла к дисциплинарной ответственности 15 сотрудников полиции
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Чусовская городская прокуратура Пермского края выявила, что сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Чусовской» в 20 случаях не привлекли к административной ответственности лиц, находившихся в наркотическом опьянении.
Начальнику отдела полиции внесено представление. По результатам рассмотрения представления выявленные нарушения устранены, к дисциплинарной ответственности привлечено 15 должностных лиц.
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