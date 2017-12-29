Пермский край может возглавить группу регионов «со средней устойчивостью» Фонд «Петербургская политика» опубликовал очередной рейтинг устойчивости регионов России

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Фото: Константин Долгановский

По данным Фонда, в декабре Пермский край улучшил свои позиции в рейтинге регионов на 0,1 балла, получив в итоге 6,3 балла.

Среди позитивных событий, которые произошли в регионе и способствовали росту, фонд отметил, к примеру:

— Утверждение советом директоров РЖД инвестпрограммы на 2018 год, в которой учтены затраты на проектирование и развитие Пермского железнодорожного узла

— Обсуждение губернатором Максимом Решетниковым и главой «Газпрома» Алексеем Миллером возможности увеличения инвестиций в газификацию Пермского края

— Подписание губернатором Максимом Решетниковым соглашения о сотрудничестве с банком «Российский капитал»

— Подписание Газпромбанком и ПАО «Метафракс» кредитных соглашений по проекту строительства в Губахе химического комплекса «Аммиак — карбамид — меламин»

— Открытие в Перми гипермаркета товаров для строительства и ремонта «Леруа Мерлен»

В качестве негативных событий, произошедших в декабре на территории региона, эксперты выделили:

— Пожар в административном здании ПАО «Мотовилихинские заводы» в Перми

— Требование федерального детского омбудсмена Анны Кузнецовой об увольнении директора пермского специализированного дома ребенка в связи с выявленными нарушениями в содержании детей

— Заявление главного тренера ФК «Амкар» Гаджи Гаджиева, что пермский футбольный клуб может прекратить своё существование из-за проблем с финансированием

Край продолжает оставаться в группе регионов «со средней устойчивостью», но теперь уже на лидирующих позициях — Прикамье уступает первое место лишь Свердловской области, имеющей 6,8 балла. Чтобы перейти в группу регионов «с высокой устойчивостью», Пермскому краю нужно набрать ещё 0,7 балла.

Отметим, Прикамье поднялось из группы «с пониженной устойчивостью» в категорию регионов «со средней устойчивостью» в сентябре. Тогда показатель региона увеличился сразу на 0,6 балла и достиг 6 баллов ровно. В октябре и ноябре Пермский край заработал от экспертов ещё по 0,1 балла и улучшил свои позиции в группе.

Справка

Рейтинг фонда «Петербургская политика» публикуется с осени 2012 года на ежемесячной основе. В его рамках оценивается уровень социально-политической устойчивости во всех субъектах Российской Федерации. Уровень устойчивости определяется экспертами фонда по 10-балльной шкале, где 10 — максимальная оценка, 1 — минимальная. Внутри Рейтинга регионы разделены на 5 категорий по степени социально-политической устойчивости и отсортированы в рамках своей категории по динамике рейтинга за последний месяц.