«Перммяч» посетили 250 тысяч жителей Прикамья В новогодние каникулы гости пермского ледового городка установили рекорд по посещаемости

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Фото: Константин Долгановский

Напомним, ледовый комплекс «Перммяч», посвященный Чемпионату мира по футболу, который пройдет в 2018 году в России, открылся 30 декабря 2017 года. В этот же вечер его посетили три тысячи пермяков.

В Новогоднюю ночь в ледовом городке состоялась тематическая шоу-программа с участием «Дедов Морозов» из разных стран, она собрала порядка 60 тыс. жителей Прикамья и гостей региона.

3 января в ледовом комплексе началась программа новогодних каникул. Гости городка могли познакомиться с культурой разных стран, сделать фото на память с Дедом Морозом. На площадке для мини-футбола проходили спортивные матчи среди любителей.

Также в каникулы впервые в Перми состоялся фестиваль «Кубок Огня». В нем приняли участие команды «Астерия» (Березники), «Kia Ora» (Магнитогорск), «Тандава» (Екатеринбург), «Ханаби» (Киров), а также пермские театры — «Игры пламени» и «Пермское веерное общество «Теплота».

7 января в ледовом городке прошла праздничная рождественская программа. В этот день «Перммяч» посетили около 35 тыс. гостей. Жителей и гостей города поздравили представители городских властей, Пермской епархии, а также лучшие артисты и творческие коллективы краевой столицы. Кроме того, в городке установили Рождественский вертеп по эскизу художника Ларисы Каменских, который будет находиться в комплексе до 19 января.

В общей сложности за всё время с момента открытия «Перммяч» посетили 250 тыс. гостей, с электронных инфокиосков было отправлено более 5 тыс. открыток и видеопоздравлений. При этом чрезвычайных происшествий зарегистрировано не было.

Источник — пресс-служба администрации губернатора Пермского края