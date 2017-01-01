Все вступившие в 2017 году в законную силу решения по искам ИГЖН — в её пользу

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В 2017 году Инспекция государственного жилищного надзора инициировала 126 исковых заявления в суды общей юрисдикции на территории Пермского края с целью устранить нарушения, выявленные в ходе проверок соблюдения обязательных требований. По итогам 2017 года 100% вступивших в законную силу судебных актов по искам ИГЖН вынесены в пользу ведомства.

Так, например, инспекция обратилась в суд с заявлением о возложении обязанности по устранению выявленных нарушений, допущенных при содержании общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах Перми и Пермского края. По итогам рассмотрения судами споров во всех случаях приняты решения об удовлетворении заявленных инспекцией требований.

Также через суд инспекция пресекла попытки незаконного удержания ООО «УК «Лидер» технической документации на многоквартирный дом № 13 по ул. 10-я линия в Перми, ООО «УК «Моторостроитель» — на многоквартирные дома № 12 по ул. Героев Хасана и № 6 по ул. Соловьева.

По иску ведомства Орджоникидзевским районным судом города Перми ликвидировано ТСЖ «Гайвинская, 6», что решило проблему выставления «двойных» платёжных документов собственникам помещений в многоквартирном доме. Кроме того, в 2017 году по заявлениям инспекции были восстановлены нарушенные права отдельных граждан, сообщает пресс-служба ведомства.

Отметим, что исполнение судебных актов находится на контроле Федеральной службы судебных приставов и Инспекции государственного жилищного надзора Пермского края.