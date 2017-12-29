В Прикамье начали работать пункты сбора подписей в поддержку Владимира Путина

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С 9 по 12 января в Прикамье будут работать пункты сбора подписей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина кандидатом в президенты РФ.

В Перми пункты расположены в торговом центре «Колизей-Атриум» (ул. Ленина, 60), в выставочном центре «Пермская ярмарка» (шоссе Космонавтов, 59), Общественных центрах Свердловского (ул. Павла Соловьёва, 1) и Мотовилихинского (ул. Крупской, 22) районов, а также в торговом центре «Семь чудес» (ул. Ласьвинская, 37, ул. Автозаводская, 23).

В Березниках оставить свою подпись в поддержку Владимира Путина можно в торговом центре «ЦУМ» (ул. Пятилетки, 41), в Губахе — в торговом комплексе «Губаха» (ул. Дегтярева, 5), в Чернушке — в торговом центре «Юбилейный» (ул. Юбилейная, 34).

Все пункты работают с 12.00 до 20.00. Свои подписи в любом из указанных мест могут поставить граждане РФ, зарегистрированные на территории Пермского края, при наличии паспорта.

Напомним, в соответствии с действующим законодательством кандидат в президенты РФ для участия в выборах должен собрать не менее 300 тыс. подписей в свою поддержку, из них 7,5 тыс. подписей — в Пермском крае.