Замначальника МЧС в Прикамье: «Эвакуированный дом ещё и нас переживёт» 8 января в Перми из-за трещины в стене эвакуировали жильцов двухэтажного трёхквартирного дома по улице Смирнова, 25

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Сегодня, 9 января, первый заместитель начальника ГУ МЧС России по Пермскому краю Владислав Мормуль рассказал, что обрушение грозит не самому дому, а лестничной клетке.

«Дом купеческий, двухэтажный, кирпичный, 1825 года постройки. Он ещё и нас переживёт. В советские времена к нему сделали кирпичный пристрой, где оборудовали лестничные марши. Самому дому ничего не сделалось, а у пристроя повело фундамент. Соответственно, свежая кирпичная кладка, которую положили в прошлом веке, начала потихоньку крошиться — кирпичи вовнутрь и наружу выпадывают. То есть, жители могут получить травму, когда пытаются попасть в своё законное жильё или из него выйти. А в самих квартирах никакой угрозы нет. И таких домов в Перми немало. Эта трещина на доме с 2005 года, уже 12 лет. И за это время никого там не прибило, не засыпало. Всё немного преувеличено», — отметил эксперт.

Также Владислав Мормуль сообщил, что ситуация с расселением осложняется тем, что дом частный.

«Муниципалитет не вправе вкладывать деньги на обследование такого дома, чтобы признать его аварийным и потом выселить граждан в судебном порядке. Если бы это было муниципальное жилье, было бы намного проще. Сейчас муниципалитет решает, как признать дом аварийным. Потому что, если он проведёт обследование в частном жилье за свои деньги, контрольно-счётная палата ему предъявит нецелевое расходование средств», — пояснил полковник внутренней службы.

На данный момент жильцам предоставлено жильё в маневренном фонде. По словам Владислава Мормуля, 11 января пройдет заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям Мотовилихинского района, на которое пригласят всех четырёх жильцов эвакуированного дома. «Эти вопросы с ними будут обсуждаться и вырабатываться дальнейшие решения», — добавил заместитель начальника ГУ МЧС России по Пермскому краю.