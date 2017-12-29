В Перми пройдёт фестиваль зимних фольклорных традиций 12-14 января в Пермском доме народного творчества «Губерния» состоится всероссийский фестиваль зимнего фольклора «Сочельник»

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В мероприятии примут участие более 15 фольклорных коллективов и мастеров из Москвы, Санкт-Петербурга, Ижевска, Краснодарского края, Перми и других городов Прикамья, сообщает пресс-служба ПДНТ «Губерния».

Для гостей мероприятия будут организованы творческие лаборатории, которые проведут известные фольклористы и этнографы: Анна Некрылова и Елена Васильева из Санкт-Петербурга, Сергей Старостин из Москвы и Александр Черных из Перми.

Для специалистов учреждений культуры Пермского края будет организована отдельная программа — семинар-практикум «Зимние фольклорные традиции» с посещением событий фестиваля.

Специальные гости музыкальной и театральной программы фестиваля 2018 года: Инна Бондарь и группа «Этноспирит» (Москва), ансамбль «Цветенье» (Санкт-Петербург), театр кукол ««Туки-Луки» (Пермь), Лилия Ахметова (арфа, Пермь), Ирина Пыжьянова (арфа, Пермь), Анна Поспелова (песочная анимация).

Кроме того, участников и гостей фестиваля «Сочельник» ожидают открытые фольклорные чтения по вопросам зимней календарной обрядности, святочные гадания, народные игры, конкурс артистов огненного шоу «Крещенские огни», мастер-классы и традиционная лепка пельменей. С подробной программой мероприятия можно ознакомиться на сайте ПДНТ «Губерния».

Отметим также, что всероссийский фестиваль зимнего фольклора «Сочельник» проходит при поддержке Министерства культуры Пермского края и ФГБУК «Государственный российский дом народного творчества имени В.Д. Поленова»