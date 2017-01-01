Власти Прикамья не планируют входить в правление «Амкара» В составе правления клуба по-прежнему числятся «отставники» Павел Лях и Геннадий Тушнолобов

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Фото fkvardar.mk

На 2018 год в бюджете регионального министерства физической культуры, спорта и туризма на финансирование «Амкара» предусмотрено 200 млн руб, сообщил «Новому компаньону» действующий министр спорта Пермского края Олег Глызин. «Эти средства клуб получает в соответствии с краевым законодательством. Состав правления в соответствии с Уставом этой организации — внутреннее дело клуба. В случае необходимости проверка законности и целесообразности расходования бюджетных средств может быть проведена и без вхождения представителей Минспорта в состав правления клуба», — объяснил чиновник.

По Уставу совет правления является управляющим органом общественной организации города Перми «Футбольный клуб «Амкар». В настоящий момент в его состав входят депутаты краевого парламента: Геннадий Шилов, Армен Гарслян, Николай Благов и Игорь Папков, спортивный директор «Амкара» Виктор Засульский, а также экс-министр спорта Прикамья Павел Лях и бывший председатель правительства Прикамья Геннадий Тушнолобов.

Как сообщили «Новому компаньону» в пресс-службе футбольного клуба, изменения в составе правления планируются, однако, когда они произойдут, говорить пока рано. Напомним, 3 марта 2017 года после встречи с главой Прикамья Максимом Решетниковым президент «Амкара» Геннадий Шилов сообщил, что в руководстве клуба ожидаются изменения. По данным «КоммерсантЪ-Прикамье», из состава правления должны были выйти Геннадий Тушнолобов и Павел Лях. Однако этого так и не произошло.

В середине декабря 2017 года главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев, гендиректор Игорь Резвухин и исполнительный директор клуба Денис Маслов заявили, что бюджетное финансирование «Амкара» находится под вопросом, из-за чего команда может не доиграть сезон и самораспуститься. В ответ министр спорта Олег Глызин заявил, что краевые власти намерены сокращать бюджетное финансирование профессиональных команд в пользу развития физкультуры и массового спорта. Позже стороны пришли к соглашению, что региональные власти исполнят свои обязательства перед «Амкаром» и клуб доиграет сезон. Детали переговоров озвучены не были.