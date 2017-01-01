При обустройстве мест отдыха в лесах Перми выявили нарушения на 15 млн рублей

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Фото: Константин Долгановский

Контрольно-счетная палата Перми проверила, как муниципальное казенное учреждение «Пермское городское лесничество» расходовало деньги, выделенные из бюджета Перми на обустройство мест отдыха в городских лесах.

Согласно отчёту контрольно-счётной палаты, объем финансирования работ по обустройству мест отдыха в городских лесах в 2016 и 2017 годах составил 20 млн руб. Однако в КСП Перми обнаружили, что один миллион рублей из этой суммы потратили неэффективно, и ещё 582 тыс. руб. — неправомерно. Также аудиторы выявили, что несвоевременное принятие к бухгалтерскому учету построенных в 2016 году объектов привело к издержкам на сумму в 10,1 млн руб. Нарушения при осуществлении муниципальных закупок составили 3,3 млн руб. Таким образом, общая сумма нарушений составила 15 млн рублей или три четверти от суммы, выделенной из бюджета города на обустройство мест отдыха в лесах. При этом в КСП считают, что у «Пермского городского лесничества» были резервы для сокращения издержек, в том числе за счёт увеличения количества конкурентных закупок.

По итогам проверки контрольно-счетная палата направила Пермское городское лесничество и управление по экологии и природопользованию администрации Перми предложения по исключению выявленных нарушений. Отчёт по результатам проверки направлен в Пермскую городской Думу, мэру Перми и в прокуратуру города, сообщается на официальном сайте ведомства.

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