В Перми за два дня выпала половина месячной нормы снега

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Фото: Константин Долгановский

За 7-8 января в краевой столице выпало 13 мм осадков (порядка 20 см снега), что составляет половину месячной нормы. В условиях непрекращающихся снегопадов работа дорожной техники организована в круглосуточном режиме.

С 8 января к работе приступили сотрудники административно-технической инспекции при МКУ «Пермблагоустройство», которые уже зафиксировали претензии в адрес управляющих компаний и хозяйствующих субъектов. Основные замечания касались очистки остановочных пунктов, тротуаров и дворовых территорий.

Как сообщили в управлении внешнего благоустройства администрации Перми, днем 8 января для уборки снега было задействовано порядка 230 единиц техники, в ночное время — 253 единицы. Основной задачей в условиях непрекращающегося снегопада было обеспечение безопасности дорожного движения — прометание и подсыпка проезжей части, а затем — вывоз снега. Всего за праздничные дни из города вывезено 47 тыс. кубометров снега, с начала периода зимнего содержания —195 тыс. кубометров.

По поручению главы Перми районные администрации и департамент ЖКХ проводят работу с управляющими организациями. Дворовые территории должны быть приведены в нормативное состояние в течение трех дней. В выходные пройдут контрольные проверки состояния дворов.

Источник — пресс-служба администрации города Перми