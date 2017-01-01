В Прикамье пройдут чемпионаты WorldSkills Russia и JuniorSkills

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Завтра, 10 января, состоится открытие IV регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Пермского края и II регионального чемпионата JuniorSkills.

Мероприятия организует краевое министерство образования и науки совместно с региональным координационным центром союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» в Пермском крае.

В региональном чемпионате WorldSkills примут участие 273 конкурсанта и 370 экспертов, в JuniorSkills — 130 участников и 85 экспертов, а также волонтёры и участники деловой программы.

Основные задачи мероприятия — совершенствование умений и навыков у учащихся профессиональных образовательных организаций, повышение престижа рабочих профессий и технических специальностей среди школьников, создание и укрепление взаимодействия образовательных организаций с социальными и бизнес-партнерами.

Региональный чемпионат WorldSkills будет проведён по 39 компетенциям, JuniorSkills — по 10. Основная площадка проведения соревнований — КГАПОУ «Пермский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» (Пермь, ул. Танкистов, 46). Дополнительными площадками проведения соревнований станут специализированные центры компетенций на базе СПО Пермского края и предприятий-партнёров.

Деловая программа чемпионатов включает мероприятия на актуальные для профессионального образования темы, связанные с реализацией инклюзивного и дуального обучения, организацией профориентационной работы, взаимодействия с работодателями для заинтересованных лиц, а также значительное количество мастер-классов и профессиональных проб, которые будут проводиться на площадках образовательных организаций Перми для школьников.

Победители чемпионатов представят Прикамье на отборочных этапах национальных чемпионатов WorldSkills и JuniorSkills, которые пройдут в 2018 году в разных регионах России.

Источник — пресс-служба администрации губернатора Пермского края