Роман Алексея Иванова вошёл в список самых продаваемых книг по версии Forbes

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«Тобол. Много званых» вышел в конце 2016 года и почти сразу попал в двадцатку самых продаваемых книг.

Первая часть романа-пеплума о покорении Сибири, написанная пермским писателем Алексеем Ивановым, заняла седьмое место в ТОП-10 самых продаваемых книг по версии Forbes в жанре «художественная проза». По данным издания, в 2017 году было продано более 46 тыс. экземпляров. Второй том «Тобол. Мало избранных» выйдет в конце января 2018 года.

Отметим, также в десятку самых продаваемых книг в жанре «художественная проза» вошли «Селфи с судьбой» Татьяны Устиновой, «Бабий ветер» Дины Рубиной, «Где живет счастье» Джоджо Мойес, «В тихом омуте» Пола Хокинса, «Цена вопроса» Александры Марининой, «iPhuck 10» Виктора Пелевина, «Текст» Дмитрий Глуховского, «Маленькая жизнь» Ханьи Янагихары и «В Питере жить: от Дворцовой до Садовой, от Гангутской до Шпалерной. Личные истории». В рейтинг Forbes попали только новинки сезона, вышедшие с ноября 2016 года по 15 декабря 2017 года.