В историческом парке «Россия — Моя история» пройдут «Святки»

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9 января в 14:00 в мультимедийном историческом парке «Россия — Моя история» состоится театрализованное музыкальное представление «Святки» исторического театра «Чуды» (0+). Гости парка смогут познакомиться с древними обычаями, песнями и играми.

Рекомендуемый возраст детей — от 3 до 14 лет. Дети до 7 лет приглашаются вместе с родителями. Регистрация по телефону: 8-909-73-147-93.





Напомним, исторический парк «Россия — моя история. Пермский край» открылся в краевой столице 12 декабря 2017 года в зданиях речного вокзала и железнодорожного вокзала «Пермь-1». В парке организовано четыре экспозиции, которые делятся на 42 темы. В каждой из них присутствует пермский региональный контент. В здании вокзала «Пермь-1» представлена историческая экспозиция периода правления Рюриковичей, а в Речном вокзале — блоки, посвященные царствованию рода Романовых, истории ХХ века и российской истории с окончания Великой Отечественной войны до настоящего времени. В экспозициях выставки используются новейшие формы информационных носителей от лайтбоксов, проекторов и планшетов до сенсорных столов, экранов, купольных и панорамных кинотеатров.