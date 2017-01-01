Пермь заняла последнее место в национальном рейтинге городов

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Фото: Константин Долгановский

По итогам ежегодного голосования «Город России. Национальный выбор-2017» на сайте город-россии.рф Пермь заняла последнюю строчку. Всего в народном голосовании приняли участие 83 административных центра.

Пермь за год набрала 1 тыс. 163 голоса. В число аутсайдеров также попали Самара и Нарьян-Мар. Первое место в рейтинге заняла Пенза — 238 тыс. 452 голоса. В лидеры вошли также Владикавказ (200 тыс. голосов) и Владивосток (180 тыс. 549 голоса).

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