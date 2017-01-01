В Прикамье может похолодать до –30

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В восточной части Европейской России и на Урале произойдет первое с начала зимы арктическое вторжение с существенным понижением температуры.

Как сообщает ГИС-Центр ПГНИУ, похолодание в Пермском крае начнется днем 11 января. Температура воздуха понизится до –13…–18 сначала на севере, а затем и на юге края. Пик похолодания ожидается в ночь на 13 января с минимальной температурой –25…–30 градусов.