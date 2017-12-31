В Перми появится Рождественский вертеп

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7 января в пермском ледовом городке «Перммяч» пройдёт специальная рождественская программа, сообщает официальный сайт комплекса.

К празднику в городке появится Рождественский вертеп, созданный по эскизу театрального художника Ларисы Каменских. Он простоит в комплексе до 19 января.

Днём 7 января с 13:00 до 16:00 будут работать интерактивные площадки с русскими забавами, где все желающие смогут посостязаться в удальстве и ловкости. Не прекратит свою работу приёмная Деда Мороза, которая открыта в городке все дни новогодних каникул.

Праздничная программа на большой сцене начнётся в 16:00 и продлится до 20:30. Свои выступления гостям комплекса представят артисты и творческие коллективы Перми. В рамках фестиваля «Кубок Огня» три конкурсных выступления покажет очередной претендент на кубок — театр огня «Тандава» из Екатеринбурга. Завершится праздник небольшим пиротехническим шоу.