В Пермском крае откроется резиденция Деда Мороза

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Завтра, 6 января, главная резиденция Деда Мороза в Пермском крае откроется в архитектурно-этнографическом музее «Хохловка», сообщает пресс-служба администрации губернатора Прикамья.

В программе — катание на лошадях, новогодняя дискотека, призы и подарки, шоу-программа и фотосессия с Дедом Морозом, Снегурочкой и другими сказочными персонажами. Для всех посетителей будет работать чайная.

Праздник проводится при поддержке министерства культуры Пермского края, начало — в 12:00.



