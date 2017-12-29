В Перми не будет штаба Ксении Собчак

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В краевой столице не удалось найти достойной команды для организации представительства, сообщает «КоммерсантЪ-Прикамье».

Руководитель региональной сети штабов кандидата в президенты РФ Ксении Собчак Тимур Валеев рассказал изданию, что от претендентов на пост пермского представительства поступило около 10 заявок. Предполагалось, что основными задачами станут агитация за кандидата, мобилизация сторонников и сбор подписей.