В Пермском крае пройдет «Рождественское турне-2018» С 4 по 8 января в Прикамье состоится традиционный турнир по прыжкам на лыжах с трамплина

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За победу в «Рождественском турне — 2018» будут бороться 114 спортсменов и 15 команд. Самые младшие участники соревнований — 2008 года рождения, сообщает пресс-служба администрации губернатора Пермского края.

В турнире примут участие юные «летающие» лыжники из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Нижнего Новгорода, Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Томска, Междуреченска, Уфы, Лениногорска и Республики Казахстан. Пермский край представят спортсмены из Перми, Березников, поселка Ильинский и Пермского района.

Как сообщили в Министерстве физической культуры, спорта и туризма Прикамья, турнир стартует 4 января в Березниках. 5 января спортсмены будут соперничать на трамплинах в Перми, а третий и четвертый этапы «Рождественского турне» пройдут 7 и 8 января на комплексе трамплинов «Снежинка» в Чайковском.

За 12 лет в «Рождественском турне» приняли участие более 800 лыжников. Победители турниров прошлых лет входят в составы российских сборных по прыжкам на лыжах с трамплина и представляют Россию на международных соревнованиях.

Прикамский турнир выигрывали трехкратный победитель Всемирной зимней Универсиады Михаил Максимочкин, победительница зимней Универсиады, многократная чемпионка России Ирина Аввакумова и победитель Первенства мира среди юниоров Софья Тихонова.

«Новый компаньон»