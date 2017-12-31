«Перммяч» В Перми открылся самый большой ледовый городок в России

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Фото: Константин Долгановский

Главный ледовый городок Перми, посвященный футболу, прошедшим и предстоящему Чемпионатам мира, открылся в 18.00 в субботу, 30 декабря.

3 января в развлекательном комплексе начнет работу первая в России зимняя «Школа болельщиков», в которой будут учить правильно «болеть». Ее участникам предстоит не только разучить речёвки, но и узнать главные традиции настоящих болельщиков, сообщили в пресс-службе администрации Перми.

Во время каникул в ледовом городке откроется «Приёмная Деда Мороза», с которым можно будет не только встретиться и пообщаться, но и сделать совместную фотографию на память. Дети и родители смогут найти себе развлечения по душе на интерактивных площадках. Отдельными персонажами и постоянными жителями ледового городка на время каникул станут артисты уличного театра «Снежики».

Каждый вечер в ледовом городке «Перммяч» артисты театра огня из разных городов России будут давать представление в рамках первого пермского «Кубка Огня».

Напомним, городок будет работать ежедневно: в будни — с 12.00 до 22.00, в выходные и праздничные дни — с 10.00 до 22.00.

Подробную программу можно найти на официальном сайте проекта ледовыйгородок.рф. Официальный хэштег проекта #ПЕРММЯЧ.

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