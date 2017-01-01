«Я воспринимаю президента как директора завода, который называется «Россия» Александр Иноземцев вошёл в инициативную группу по выдвижению Владимира Путина кандидатом в президенты

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Фото: Константин Долгановский

Инициативная группа 26 декабря выдвинула Владимира Путина кандидатом в президенты России на выборах 18 марта 2018 года. Управляющий директор — генеральный конструктор АО «ОДК-Авиадвигатель» Александр Иноземцев вошёл в эту группу и присутствовал на собрании в поддержку кандидата, проходившем на ВДНХ в Москве. По словам генерального конструктора, одной из причин этого шага стало содействие, которое Владимир Путин оказал проекту по созданию перспективного авиационного двигателя ПД-14.

Александр Иноземцев, управляющий директор — генеральный конструктор АО «ОДК-Авиадвигатель»:

— Я осознанно сделал выбор в пользу Владимира Путина. Этот человек принял несколько лет назад решение, благодаря которому сегодня процветает наше предприятие, активно развивается авиационное двигателестроение в России. Я имею в виду проект ПД-14 и всё, что с этим связано. За это я ему благодарен. И я уверен, если Владимир Путин останется президентом, то мы, во-первых, завершим то, что начали, во-вторых, запустим новый, ещё более грандиозный проект.

Александр Иноземцев также рассказал о планах конструкторского бюро на ближайшие пять-шесть лет.

Александр Иноземцев:

— Мы будем продолжать проект, который запущен с легкой руки президента — ПД-14. В будущем году планируем получить сертификат типа и право устанавливать двигатели на опытные самолёты МС-21 для начала лётных испытаний. Вторая тема, которая будет раскручиваться ещё более интенсивно в период следующего президентского срока — это ещё более грандиозный проект ПД-35, который Владимир Путин тоже лично в прошлом году запустил несмотря на все технические, финансовые сложности и экономические проблемы, существующие сегодня в стране. Он принял решение, что сегодня в стране необходимо иметь компетенции больших авиационных двигателей, чтобы быть независимыми от мировой политической конъюнктуры.

По словам Иноземцева, он далёк от политики. Причины, которые побудили его поддержать кандидатуру Путина на выборах, отнюдь не политические.

Александр Иноземцев:

— В данном случае я воспринимаю Владимира Путина не как политика, а в большей степени как директора завода, который называется «Россия». Директора, который, во-первых, видит перспективу, а во-вторых, умеет работать. Балаболов, которые говорят правильные слова, очень много. Но надо ещё уметь работать и управлять таким заводом, как страна. Президент неоднократно доказывал, что это он умеет: реально заниматься управлением, принимать ответственные решения, добиваться их исполнения. Именно этот его опыт, эта его способность сегодня нужны стране.