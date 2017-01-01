На ЧМ-2018 можно будет улететь за пять рублей

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Фото: Константин Долгановский

Аэрофлот устанавливает специальный тариф экономического класса на перевозку российских болельщиков на матчи с участием сборной России. «Тариф болельщика» с учетом всех такс и сборов составит пять рублей за полётный сегмент, сообщает пресс-служба компании.

Для оформления авиабилета по такому тарифу необходимо иметь российский паспорт, персонифицированную карту зрителя (паспорт болельщика) и билет на матч с участием сборной России. Тариф будет действовать на маршрутах из пунктов сети маршрутов ПАО «Аэрофлот» внутри Российской Федерации в города проведения игр сборной России и обратно и между городами игр в пределах трех дней от даты игры (до игры — рейсы в город матча, после игры — рейсы из города матча). Перевозка будет осуществляться регулярными рейсами ПАО «Аэрофлот» и распространяться на матчи группового этапа в Москве 14 июня, Санкт-Петербурге 19 июня, Самаре 25 июня, а также на последующие матчи стадии «плей-офф» в случае успешного выступления сборной России.

Подать заявку на перевозку по специальному тарифу в электронном виде болельщики смогут с 1 января 2018 года в фонд «Росконгресс». Более подробную информацию Аэрофлот обещает опубликовать на своём сайте в ближайшее время.