«Уралкалий» заключил c «Фосагро» долгосрочный контракт

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ПАО «Уралкалий» сообщило о подписании соглашения с одним из крупнейших российских производителей сложных удобрений — группой «Фосагро» — о поставках в 2018-2019 годах хлористого калия общим объемом более 2 млн тонн.

В «Уралкалии» сообщили, что компания традиционно придерживается политики максимизации доступности удобрений для внутреннего рынка, обеспечения недискриминационного доступа к приобретению хлористого калия. Согласно условиям контракта, «Уралкалий» предоставляет скидку в 13$ на тонну относительно средней цены, сложившейся на экспортном рынке с минимальной ценой. В существующих экономических условиях, подобная скидка является существенным стимулом для развития внутреннего рынка и производства сложных удобрений.