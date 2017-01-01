Пермские спектакли в Москве Объявлено расписание фестиваля «Золотая маска»

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Фото: пресс-служба Пермского академического театра оперы и балета имени П.И.Чайковского

В начале февраля 2018 года стартует фестиваль Национальной театральной премии «Золотая маска». На сайте премии goldenmask.ru появилось его расписание, билеты поступили в продажу.

В фестивале участвуют три пермских театра: в конкурсе — Пермский театр оперы и балета и Театр-Театр, вне конкурса — Театр кукол.

Балет Прокофьева «Золушка» в постановке Алексея Мирошниченко можно увидеть 6 февраля в Московском музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко, начало в 19.00.

Опера Алексея Сюмака Cantos будет показана дважды: 10 и 11 февраля во Дворце на Яузе, начало в 20.00.

«Месяц в деревне» Тургенева в постановке Бориса Мильграма будет представлен тоже дважды — 14 и 15 марта на Новой сцене театра им. Вахтангова, начало в 19.00.

17 марта в 11.00 и в 14.00 в филиале театра им. Пушкина будет показан спектакль Пермского театра кукол «Меня зовут Лёк» (режиссёр Александр Янушкевич), вошедший в лонг-лист премии.

Имена лауреатов «Золотой маски» будут названы 15 апреля.