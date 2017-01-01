В Новогоднюю ночь на эспланаде будут дежурить 300 человек

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Фото: Константин Долгановский

В ночь на 1 января ледовый городок в Перми будет работать до четырёх утра. Для обеспечения безопасности весь периметр ледового комплекса будет огорожен. В городок можно пройти через пять входов, оснащенных металлорамками.

Согласно правилам посещения ледового городка, запрещён пронос всех видов оружия, колюще-режущих и крупногабаритных предметов, взрывоопасных и легковоспламеняющихся веществ, пиротехнических изделий и напитков в стеклянной таре. Также на эспланаде нельзя употреблять алкоголь и находиться в нетрезвом виде.

Как сообщили в департаменте общественной безопасности администрации Перми, в новогоднюю ночь для обеспечения правопорядка планируется задействовать более 300 человек — это сотрудники полиции, частных охранных организаций, народные дружинники. Также в городке будут дежурить скорая помощи, группа оперативного реагирования Пермской городской службы спасения и пожарные — во время проведения фейерверка.

На территории городка будут работать 22 горки. Детям дошкольного возраста разрешается находиться на горке только в сопровождении взрослых. Также людям запрещено двигаться вдоль выката, навстречу скатывающимся с горки посетителям, скатываться стоя или вниз головой.