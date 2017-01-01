В Перми полицейские изъяли 115 новогодних елей

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Участковые пресекли в Орджоникидзевском районе несанкционированную торговлю хвойными деревьями.

Как сообщает пресс-служба краевого ГУ МВД, житель Большесосновского района продавал ели в неустановленном месте и без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица. В результате полицейские изъяли 115 деревьев и составили в отношении него протокол об административном правонарушении. Теперь продавцу новогодних елей грозит денежный штраф.