В Перми на улице Грибоедова появится новая остановка
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С 1 января в городе автобусы №33 и №38 начнут останавливается около нового остановочного пункта, расположенного в районе дома №88 по улице Грибоедова.
Как сообщили в департаменте дорог и транспорта, остановка будет работать в направлении микрорайона Архиерейка.
Новая остановочная площадка оборудована павильоном, установлены дорожные знаки и обустроены пешеходные переходы.
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