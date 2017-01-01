В Перми на улице Грибоедова появится новая остановка

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С 1 января в городе автобусы №33 и №38 начнут останавливается около нового остановочного пункта, расположенного в районе дома №88 по улице Грибоедова.

Как сообщили в департаменте дорог и транспорта, остановка будет работать в направлении микрорайона Архиерейка.

Новая остановочная площадка оборудована павильоном, установлены дорожные знаки и обустроены пешеходные переходы.