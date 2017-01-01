Сегодня на пермской набережной запустят светомузыкальное шоу

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Сегодня, 28 декабря, в 18.00 пермяков и гостей города приглашают на набережную на торжественное открытие светомузыкального шоу #ЦветСвет.

Также зрители смогут наблюдать за шоу с Соборной площади. Первые представления пройдут в 18.00, 20.00 и 21.00. Торжественное открытие состоится в 19.00.

Напомним, на создание проекта #ЦветСвет авторов вдохновили произведения Павла Бажова, коллекции фондов пермских музеев и богатая история края. Визуальный ряд станут транслировать на подпорные стены железнодорожной насыпи и склона. Движение полотен будут сопровождать классическая музыка и атмосферная иллюминация.

До 8 января шоу #ЦветСвет можно будет посмотреть ежедневно в 19.00, 20.00 и 21.00, а после зимних каникул — с пятницы по воскресенье в то же время. Экспозиция будет обновляться каждый месяц и продлится до апреля.

Источник — пресс-служба администрации губернатора Пермского края