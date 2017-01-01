На «Управляем вместе» жители края смогут пожаловаться на содержание остановок Заместитель министра связи Пермского края Элла Попова рассказала, какие новые разделы появятся на портале «Управляем вместе» до июля 2018 года

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Интерактивный проект «Управляем вместе» стартовал в апреле 2017 года. Первоначально на сайте было всего три раздела. Сейчас их количество выросло до 15: жители могут посмотреть информацию по 4,2 тыс. объектам и отправить сообщения на тему дорог, дворов, парков, качества обслуживания МФЦ, земельных отношений и лицензии на алкоголь.

Заместитель министра связи Элла Попова сообщила, что в 2018 году ведомство планирует раскрыть на сайте до 40 категорий объектов. Например, жители смогут пожаловаться на незаконно размещенные нестационарные торговые объекты, рекламные конструкции и некачественную уборку улиц от снега и наледи.

«Ещё очень важный момент, который реализуем в январе — это интеграция с порталом «Решаем вместе». В Перми есть такой портал, и мы хотим эти проблемные темы объединить. Тогда у жителей будет возможность пожаловаться на текущее содержание улиц и дорог. А во втором квартале мы планируем — это тоже очень важная тема, и к нам часто с этим обращаются, — качество оказания услуг общественным транспортом и содержание остановок. Всё это направлено на то, чтобы сделать город чище, красивее и удобнее для жителей», — отметила заместитель министра.

Также в следующем году министерство собирается дать жителям возможность оценить качество услуг в школах, поликлиниках, больницах. По словам Эллы Поповой, людей попросят ответить на портале на ряд вопросов, а потом собранные данные передадут в профильные министерства.

Ещё один большой блок, которого раньше не было, — это краудсорсинговая площадка.

«Мы будем задавать какую-то тему, и по этой теме собирать мнения жителей. Такая практика существует в других регионах, и мы знаем, что по очень многим проектам жители помогли найти более оптимальное и правильное решение. И совсем скоро, буквально в январе, у жителей появится возможность отправлять сообщения по той или иной проблеме по каналу Telegram», — сообщила чиновница.

Параллельно с этим на портале будут расширяться уже существующие разделы. Так, по словам Эллы Поповой, в январе 2018 года на сайте появится информация о том, что станет с каждой из предложенных жителями дорог, и из каких источников её будут ремонтировать. То же самое собираются сделать и по дворам.

Напомним, интерактивный портал «Управляем вместе» начал работать в апреле 2017 года по инициативе губернатора Пермского края Максима Решетникова.

Подводя итоги года, губернатор отметил значимость этого портала для жителей Прикамья. «»Управляем вместе»- это канал связи между властью и населением. Для нас такая обратная связь — возможность решать реальные проблемы людей и корректировать процессы, чтобы быть уверенными: всё, что мы делаем в крае, — действительно необходимо людям, отвечает их потребностям и ожиданиям. Наша работа была оценена на федеральном уровне, соседями из других регионов, которые обращаются к нам для того, чтобы перенять наш опыт. Но главное — этот сайт оценили жители Прикамья», — отметил глава региона.

Отметим также, что за 8,5 месяцев портал посетило более 200 тыс. человек, зарегистрировано более 26,7 тыс. пользователей. В уходящем году органами власти всех уровней было решено 85% вопросов или проблемных ситуаций, заявленных жителями края на портале «Управляем вместе».