Более 640 детей из Пермского края приняли участие в «Губернаторской ёлке»

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27 декабря в Театре оперы и балета состоялась традиционная новогодняя «Губернаторская ёлка».

На праздник было приглашено более 640 детей в возрасте 10-15 лет со всего Пермского края. Это отличники учёбы, победители конкурсов, соревнований, олимпиад, фестивалей, дети, чьи родители погибли в авиакатастрофе Boeing 737 в Перми, клубе «Хромая лошадь», дети из малообеспеченных, многодетных и замещающих семей, дети-инвалиды, воспитанники детских домов.

На празднике детей ждали конкурсы, игры, анимационная часть и предпремьерный показ мировой хореографической премьеры знаменитого балета «Щелкунчик».

«Мы постарались сделать ёлку такой, чтобы это было событием необыкновенным, чудесным. Тем событием, которое запомнится ребенку на всю его оставшуюся жизнь, — подчеркнула министр образования Пермского края Раиса Кассина. — За многие годы мы сделали такую насыщенную программу. Ребята посетят выставки и музеи, в том числе побывают на экскурсии в музее «Россия — Моя история». Школьников ждёт насыщенный день перед Новым годом».

Ещё одна «Губернаторская ёлка» состоится 7 января в Пермском доме народного творчества «Губерния». Планируется, что на двух праздниках соберутся более 1,2 тыс. детей со всего Пермского края.