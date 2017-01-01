Печать и рассылка квитанций обойдётся Фонду капремонта в 31,4 млн рублей Фонд капитального ремонта Пермского края объявил конкурс на годовое оказание услуг по печати, мейлированию, упаковке и адресной доставке квитанций жителям Прикамья

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Фото: Константин Долгановский

Как сообщается в техзадании, ежемесячно Фонду необходимо отправлять около 700 тысяч квитанций, а в год — около 8,4 млн. Максимальную стоимость контракта оценили в 31,4 млн руб., так как печать одной квитанций формата А4 в среднем составляет 1,43 руб., а доставка — 2,31 руб. Заявки принимаются до 19 января, аукцион пройдет в этот же день.

Как сообщили «Новому компаньону» в Фонде капремонта, ежемесячно организация собирает порядка 130 млн руб. За три года общий уровень собираемости платежей составил 62%. Однако в 2017 году он вырос до 97%. Например, в августе собираемость составила 87%, в сентябре — 84%, в октябре — 196%, а в ноябре — 126%.

Также работа по сбору платежей ведётся при взаимодействии с судебными приставами. В 2017 году Фонд выставил физическим лицам иски на общую сумму около 21 млн руб. Из них 3 млн руб. уже оплачено.

При этом в Фонде капремонта отметили, что в основном повышение собираемости происходит благодаря предоставлению рассрочки на погашение долга. Она предоставляется по письменному обращению собственника на срок до одного года. В этот период пени не начисляются. На данный момент такой возможностью уже пользуются 13,5 тыс. жителей края.